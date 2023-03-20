Украинские власти закроют доступ к мощам святых в пещерах Киево-Печерской лавры

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Украинские власти закроют доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, с 21 марта. Об этом со ссылкой на слова председателя синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополита Нежинского и Прилукского Климента сообщает РИА Новости.

"С завтрашнего дня с самого утра доступ в пещеры, ближние и дальние, для поклонения мощам Киево-Печерских угодников музеем будет приостановлен", – сообщил митрополит.

Он уточнил, что это было сделано из-за того, что Министерством культуры и информационной политики Украины была создана комиссия, целью которой является выявление сохранности музейных экспонатов, к которым в ведомстве относят и мощи.

По его словам, сроки работы комиссии не называются, но попасть нельзя будет ни в пещеры, ни в Крестовоздвиженский, Аннозачатьевский и Теплый храмы. Доступ к ним будет закрыт как для прихожан, так и для священнослужителей. В них также нельзя будет проводить молитвы и богослужения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины начали обыски в Киево-Печерской лавре 22 ноября 2022 года. До этого спецслужбы возбудили уголовное дело после якобы исполнения песни о прославлении России.

В марте 2023 года на сайте обители было представлено уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть территорию монастыря. Сделать это предписывается до 29 марта.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. По его словам, киевские власти открыто игнорируют закон и не уважают права своих сограждан.

Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

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