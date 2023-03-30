Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

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Украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска религиозных деятелей против решения властей Украины о расторжении договора об аренде объектов обители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева.

"В удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, мужского монастыря Украинской православной церкви, об обеспечении иска в рамках дела №910/4552/23 отказать", – говорится в сообщении.

Уточняется, что решение вступает в силу с момента подписания, при этом оно может быть обжаловано.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Патриарх Московский и всея Руси и Кирилл прокомментировал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру. Он указал, что ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.

30 марта стало известно, что Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора. Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.



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