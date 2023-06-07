РПЦ внесла в Госдуму проект о запрете на приватизацию имущества религиозного характера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Русская православная церковь внесла в Госдуму инициативу, предлагающую запретить приватизацию имущества религиозного назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правовое управление Московской патриархии.

В РПЦ считают, что подобные сделки, заключенные после 30 ноября 2010 года, следует признать недействительными.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что российское законодательство разрешает продажу государством или органом местного самоуправления имущества религиозного назначения частному лицу. Оно, в свою очередь, может пользоваться им по своему усмотрению, например устроить там кафе, рестораны и прочее. В РПЦ заявили, что подобное может стать причиной оскорбления чувств верующих.

Инициатива призывает утвердить запрет не только на приватизацию имущества религиозного назначения, но и на земельных участков, на которых находится недвижимое имущество религиозного характера.

Ранее председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата РПЦ епископ Луховицкий Евфимий заявил, что в школьную программу необходимо внедрить уроки церковнославянского языка. По его мнению, это поспособствует сохранению традиционных ценностей и искоренению иностранных заимствований.