Процесс реставрации иконы "Троица" может занять до года – Любимова

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Точные сроки реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева пока сложно назвать. По оценкам экспертов, эта работа может занять до года. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на слова главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой.

Она добавила, что икона отправится на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря. Для обсуждения планов реставрации будет созван научный совет центра, в котором собраны лучшие силы российских реставраторов.

Любимова поделилась, что для иконы также планируется изготовить новую капсулу, чтобы еще серьезнее обезопасить этот образ.

Специалисты будут освещать весь процесс реставрации ввиду невероятного внимания общественности к этому, сообщила глава Минкультуры.

Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч верующих пришли поклониться иконе "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве. Службу в честь праздника Святой Троицы провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он сообщил, что икона "Троица" будет находится в течение года в храме Христа Спасителя. Патриарх добавил, что позже икону вернут на свое историческое место в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Жителям столицы напомнили, когда икону "Троица" увезут на реставрацию