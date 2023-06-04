Почти 6 тыс верующих пришли поклониться "Троице" в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Почти 6 тысяч верующих пришли поклониться иконе "Троица" в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"В настоящее время уже около 6 тысяч москвичей и гостей столицы пришли поклониться иконе "Святой Троицы". Верующие продолжают идти к святыне", – сказал представитель.

Отмечается, что службу в честь праздника Святой Троицы провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Собор был украшен ветвями березы – символом животворящей и обновляющей силы святого духа.

В субботу, 3 июня, около 22:00 рублевскую икону "Святая Троица" доставили из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Ее разместили в специальной капсуле.

До этого патриарх Кирилл заявил, что икона "Троица" Рублева будет находится в течение года в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх добавил, что позже икону вернут на свое историческое место в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В настоящее время там находится копия "Троицы".

Первые паломники подошли к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя