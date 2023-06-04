Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" Рублева после литургии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева после литургии в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что молебное пение прошло в праздник Троицы, который Русская православная церковь отмечет в этом году 4 июня.

"Посвященное Святой Троице молебное пение священнослужители во главе с патриархом совершают с традиционными атрибутами праздника Троицы – держа в руках цветы и молодые побеги берез", – отмечается в сообщении.

Богослужение состоялось в зеленых облачениях, так как этот цвет символизирует животворение и вечную жизнь.

В субботу, 3 июня, около 22:00 рублевскую икону "Святая Троица" доставили из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Ее разместили в специальной капсуле.

До этого патриарх Кирилл заявил, что икона "Троица" Рублева будет находится в течение года в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх добавил, что позже икону вернут на свое историческое место в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В настоящее время там находится копия "Троицы".

Икона "Троица" Андрея Рублева установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя