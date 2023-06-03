Икону "Троица" Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя

В субботу, 3 июня, около 22:00 рублевскую икону "Святая Троица" доставили из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на патриархию.

Там добавили, что икону разместят в специальной капсуле. К ней прикладываться будет нельзя. Это было требованием специалистов-реставраторов.

"В этом нет чего-то из ряда вон выходящего, ведь когда человек молится в храме, он не всегда имеет возможность подойти к иконе, к которой обращена его молитва: некоторые иконы находятся, допустим, в иконостасе, однако на силу молитвы это никак не влияет", – отметили в сообщении.

Богослужения в ближайшие две недели, кроме 4 июня, пройдут в нижней церкви храма Христа Спасителя. Верхняя церковь будет открыта для доступа верующих к древней иконе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икона "Троица" Рублева будет находится в течение года в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх добавил, что позже икону вернут на свое историческое место в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В настоящее время там находится копия "Троицы".

В храме Христа Спасителя уже установили герметичную витрину для "Троицы" Рублева