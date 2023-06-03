Патриарх Кирилл заявил, что "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя год

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Икона "Троица" Рублева будет находится в течение года в храме Христа Спасителя в Москве, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

"По моей просьбе, обращенной к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, он принял историческое решение о возвращении чудотворного образа Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым, Русской православной церкви для размещения его в этом Троицком соборе на историческом месте – там, где сейчас находится копия этого образа. Это великое событие", – передает РИА Новости слова священнослужителя.

Патриарх добавил, что позже икону вернут на свое историческое место в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В настоящее время там находится копия "Троицы".

Накануне сообщалось, что икону "Троица" Рублева во время пребывания в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня будут хранить в специальной герметичной капсуле. Капсула обеспечит стабильный и заранее заданный уровень влажности.

В Русской православной церкви уточнили, что безопасность иконы будут обеспечивать Росгвардия и служба безопасности храма.

Песков сообщил, что икону "Троица" Рублева передадут в Храм Христа Спасителя