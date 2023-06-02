В РПЦ сообщили, что икона "Троица" будет доступна в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Икона "Троица" Андрея Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. Об этом со ссылкой на сообщение Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ пишет ТАСС.

"4 июня в храм Христа Спасителя будет принесена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым. Великая святыня будет находиться в соборе до 18 июня", – указано в сообщении.

Святыня будет доступна для поклонения верующим, после того как Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет праздничную литургию в храме Христа Спасителя 4 июня.

На время пребывания в храме, "Троица" будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи. Они будут контролировать температурно-влажностный режим, требуемый для сохранения древнего образа.

В целях обеспечения режима, в допуске к иконе, который будет осуществляться с 10:00 до 19:00, возможны технические перерывы продолжительностью до часа.

Принесение святыни будет обеспечено министерством культуры Российской Федерации.

Ранее стало известно, что икону "Троица" возвратили Русской православной церкви (РПЦ). Сообщалось, что в течение года ее выставят в храме Христа Спасителя в Москве, а потом переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ученые РАН впоследствии попросили Минкультуры не допускать транспортировки святыни, так как это может привести к ее разрушению.

Передачу иконы "Троица" Андрея Рублева РПЦ задержали по техническим причинам