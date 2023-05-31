Протоиерей Калинин, запрещенный в служении из-за "Троицы", попал в больницу

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

Протоиерей Леонид Калинин, получивший запрет в священнослужении и снятый с должности настоятеля храма, попал в больницу Москвы с сердечным приступом. Об этом сообщает РИА Новости.

Священнослужитель рассказал, что хорошо чувствовал себя с утра, но впоследствии почувствовал сильное давление в груди.

"А потом пришлось вызывать скорую и у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу", – поделился он.

По словам Калинина, он останется в больнице как минимум до утра 31 мая.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил протоиерея Калинина от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы Римского, а также запретил его в священнослужении.

Причиной отстранения называлось то, что протоиерей препятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица".