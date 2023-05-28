В РПЦ запретили протоиерея Калинина в служении из-за ситуации вокруг иконы "Троица"

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил протоиерея Леонида Калинина от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы Римского, а также запретил его в священнослужении. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Причиной этому стало то, что протоиерей воспрепятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица".

Помимо этого, священнослужителя также освободили от должностей председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, а также епархиального древлехранителя Московской епархии.

Ранее сообщалось, что икону "Троица" работы Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя с 4 июня, где она пробудет две недели. В Минкультуры добавили, что в настоящее время прорабатываются меры по обеспечению сохранности древнего памятника истории и культуры.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, специалисты примут решение о реставрации иконы после ее перемещения в храм.