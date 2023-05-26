Решение о реставрации "Троицы" примут после ее перемещения в храм – Песков

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Икону "Троица" Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя, после чего будет решаться вопрос о ее реставрации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации", – сказал представитель Кремля.

О том, что "Троицу" Рублева вернули Русской православной церкви, стало известно 15 мая. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи.

Позже сообщалось, что передача иконы задерживается. Ученые РАН попросили Минкультуры не допускать транспортировки святыни, поскольку это может привести к ее разрушению.

После передачи иконы РПЦ сначала ее планируется выставить в храме Христа Спасителя в Москве. Через год образ вернут на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

