В РПЦ утвердили молитву для желающих найти работу

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В ходе заседания священного синода Русской православной церкви (РПЦ) утвердили молитву для желающих найти работу. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

"Члены синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы", – отмечается в сообщении.

В тексте молитвы сказано о просьбе дать человеку дело, которое пошло бы во благо и человек бы принес достойные плоды трудов, а также преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу.

Ранее священный синод Русской православной церкви выразил благодарность Владимиру Путину за разрешение вернуть икону "Троица" преподобного Андрея Рублева.

Возвращение церкви святынь, в том числе и гробницы святого благоверного князя Александра Невского, стало важным действием по укреплению духовного единства российского народа.

