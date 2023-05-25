Передачу иконы "Троица" Андрея Рублева РПЦ задержали по техническим причинам

Передача "Троицы" Андрея Рублева Русской православной церкви задерживается. Ученые РАН попросили Минкультуры не допускать разрушения иконы. А к нему, по их словам, может привести именно ее транспортировка.

В данный момент "Троица" находится в Третьяковской галерее, но, по распоряжению президента РФ, реликвию нужно передать РПЦ. Эксперты уверены, что при принятии решения не учли состояние иконы.

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