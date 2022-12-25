Патриарх Кирилл назвал возведение храмов в Москве огромным событием в жизни всех христиан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство новых храмов в столице – это большое событие для всего христианского мира, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, это подтверждает огромное количество людей, которые приходят на службу в церковь.

25 декабря патриарх освятил столичный храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокине. Он почеркнул, что верующим людям этот храм был необходим, как и все, которые воздвигаются на территории города.

"Строительство храмов в новых районах стало огромным событием в духовной жизни первопрестольного града и всей нашей церкви, а в каком-то смысле – всего православного мира, а в каком-то смысле – и всего христианского мира", – передает ТАСС его слова.

Патриарх Кирилл отметил, что такого масштаба строительства храмов, который развернут в столице, нет ни в одном городе нашей страны. Он также обратил внимание на то, что сейчас в обществе происходит настоящий "духовный подъем".

По его словам, за последние 12 лет в Москве было построено 88 храмов. В настоящее время в городе открыто более 1 200 храмов и часовен, а на стадии строительства – еще 42.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы завершилась комплексная реставрация храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, расположенного в Брюсовом переулке. Сергей Собянин отметил, что интерьерные работы завершены, были отреставрированы иконостас с позолотой и внутреннее убранство храма, а также благоустроена территория вокруг храма и обстроена архитектурная подсветка.

В свою очередь, патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто строит храмы в России, особенно в Москве. Он также отметил, что изначально многие не верили, что строительство двухсот храмов в Москве возможно и будет осуществлено.

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