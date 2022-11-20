В Москве завершилась реставрация храма Воскресения Словущего – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В центре Москвы завершилась комплексная реставрация храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, расположенного в Брюсовом переулке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Недавно завершили интерьерные работы. Отреставрировали иконостас с позолотой и внутреннее убранство храма. Благоустроили территорию вокруг и сделали архитектурную подсветку, – написал мэр.

Он также напомнил, что еще в 2020 году специалисты вернули первозданный вид кровле и фасадам. На последних в ходе работ были найдены фрагменты живописи, которые скрывались под слоем краски.

По словам градоначальника, всего с 2011 года в Москве привели в порядок 64 культовых сооружения. Сейчас работы идут в храме Петра и Павла на Новой Басманной, а в следующем году реставраторы приступят к восстановлению колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины.

Ранее в Таганском районе столицы началась реставрация фасадов и настенной живописи Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре. Там планируется в том числе восстановить элементы живописи, обновить водосточную систему.



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