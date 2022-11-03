Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах отреставрировали

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В столице завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале поясняется, что памятник очистили от загрязнений, устранили сколы и трещины. Затем провели декоративную отделку медной поверхности. Кроме того, специалисты укрепили внутренний каркас, исправили деформации и усилили основание скульптуры.

Также бетонный постамент очистили, нанесли защитный раствор и выкрасили в белый цвет.

Помимо этого, реставраторы воссоздали четыре бетонных вазона, расположенных по периметру памятника. Их изготовили заново, так как состояние прежних было неудовлетворительным.

До этого на Люсиновской улице в Москве завершилась реставрация Дома А. Б. Кеворкова. Как сообщил Сергей Собянин, в ходе работ специалисты восстановили фасады здания, а также попытались воссоздать старинные росписи на потолках и стенах здания.

Кроме того, в Москве завершилась реставрация фасадов станции Московского метрополитена "Чистые пруды". В порядок были приведены стены, карниз и колонны здания. Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, специалисты в том числе обновили вывеску "Метро".



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