Патриарх Кирилл заявил о развитии программы возведения храмов в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о развитии программы возведения храмов в Москве. После освящения храма Святителя Николая Мирликийского Чудотворца в Тушине патриарх рассказал о том, что программа почти выполнена. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы говорим, что двести храмов – это уже та планка, которую мы почти достигли. И речь идет о строительстве большего количества храмов. И это не от того, что нам нечем заниматься, а от того, что (есть. – Прим. ред.) потребность народа, живущего в новых районах Москвы, где большое количество москвичей, верующих", – сказал патриарх.

Патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто строит храмы в России, особенно в Москве. Он также отметил, что изначально многие не верили, что строительство двухсот храмов в Москве возможно и будет осуществлено.

По словам куратора программы строительства храмов Владимира Ресина, за 12 лет существования программы в столице возведено 117 церквей, которые в общей сложности вмещают более 57 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы завершилась комплексная реставрация храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, расположенного в Брюсовом переулке. Сергей Собянин сказал, что завершили интерьерные работы, были отреставрированы иконостас с позолотой и внутреннее убранство храма, а также благоустроена территория вокруг храма и обстроена архитектурная подсветка.

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