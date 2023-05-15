В "Турпомощи" прокомментировали задержку рейсов из Антальи в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Просьбы о помощи от туристов по поводу задержек рейсов из Антальи в Россию не поступают в ассоциацию "Турпомощь". Об этом Москве 24 рассказал директор ассоциации Александр Осауленко.

"Ситуация достаточно простая и скорее не туристическая, а транспортная, связанная со строительными работами в турецких аэропортах. Идут задержки рейсов не только российских компаний. Но задержки в среднем составляют 3,5–4 часа", – сказал директор.

Он отметил, что проблем не возникает у организованных туристов, так как они находятся на контроле туроператоров, которые заранее сообщают о задержках. Однако у самостоятельных путешественников есть сложности.

"Когда приобретается билет на самолет, то в систему авиакомпаний вносится контактный телефон покупателя, по которому перевозчики выдают оперативную информацию о задержке рейсов. Но российские туристы, как правило, отключают мобильную связь в Турции и пользуются общественным Wi-Fi, а потому узнают о проблемах только в аэропорту", – сказал Осауленко.

По его словам, проблемы с рейсами будут до завершения ремонтных работ в аэропортах. При этом туристам не стоит отказываться от путешествий в Турцию. Осауленко порекомендовал туристам пользоваться организованными услугами, чтобы всегда получать помощь от туроператоров.



"Только что мы провели совещание с представителями отрасли: они отмечают, что продажи туров идут по плану, никаких отмен нет", – заключил спикер.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов застряли в аэропорту турецкой Антальи. Вылететь в Москву по расписанию не смогли пассажиры сразу нескольких рейсов "Турецких авиалиний" и Azur Air. В российском консульстве в Турции объяснили, что задержки связаны с ремонтом взлетно-посадочной полосы.



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