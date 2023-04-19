Песков назвал ошибочными утверждения о "диверсионных планах" РФ на энергообъектах ЕС

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения иностранных СМИ о том, что Россия якобы готовит диверсии на энергетических объектах в Европе, передает "Газета.ру".

По его словам, средства массовой информации, которые распространяют эту информацию, "ошиблись в своем расследовании".

Представитель Кремля добавил, что они снова беспочвенно обвиняют Россию вместо того, чтобы больше внимания уделять теме теракта на "Северных потоках" и необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования беспрецедентных террористических актов.

Ранее датский телеканал сообщил, что в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции находится большое количество российских кораблей, которые изучают дно моря. Как рассказали источники канала, эти корабли помогли бы России подготовить диверсии на ветровых электростанциях, газопроводах и кабелях связи.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.

