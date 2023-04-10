США хотели шантажировать РФ подрывом "Северных потоков" для предотвращения СВО – Херш

Фото: kustbevakningen.se

Соединенные Штаты планировали шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить проведение специальной военной операции РФ на Украине. Об этом Tichys Einblick рассказал американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

"Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что президент (США Джо Байден. – Прим. ред.) мог бы использовать как приманку или угрозу, чтобы убедить Владимира Путина не атаковать", – объяснил он.

По словам журналиста, американцы рассчитывали сказать российскому лидеру: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной".

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Российские власти случившееся охарактеризовали как диверсию. А в феврале этого года Херш опубликовал расследование, из которого следует, что взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложили США, а активировали ее уже норвежцы.

Также американский журналист заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени помогает Соединенным Штатам скрывать данные о взрывах на "Северных потоках".



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