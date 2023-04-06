В Швеции допустили, что за ЧП на "Северных потоках" стоит спонсируемая государством группа

Фото: kustbevakningen.se

За взрывами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" может стоять группа, которую спонсировало государство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокурора Швеции Матса Юнгквиста.

"Шведский прокурор, расследующий взрывы на "Северных потоках", заявил, что основной сценарий заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством", – говорится в сообщении.

Юнгквист также добавил, что за взрывами могут стоять независимые группы. В теории такая версия может быть реальной, считает прокурор. По его словам, тип взрывчатки, использованной при диверсиях, исключает значительную часть действующих лиц.

Вместе с этим прокурор отметил, что на данном этапе нет ясности, кто стоит за подрывами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". По его словам, страна проводит ряд конкретных следственных мероприятий.

Прокурор выразил надежду на то, что Стокгольм сможет выявить злоумышленника, осуществившего диверсию на "Северных потоках". Также он отметил вероятную сложность этой задачи.

8 февраля журналист США Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений Североатлантического альянса установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом прошлого года. Уже через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы, считает обозреватель.

Запад допускает причастность Польши к терактам на "Северных потоках" – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!