Следы взрывчатки найдены на связанной с диверсией на "Северных потоках" яхте – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Следы взрывчатки найдены на яхте "Андромеда", которая может быть связана с диверсией на "Северных потоках". Об этом пишет New York Times.

"Андромеда" сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море. Три немецких официальных лица заявили, что следователи нашли следы взрывчатки на яхте, а также выявили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта", – отмечается в статье.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Германии установили модель и курс следования яхты, с которой, предположительно, была совершена диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Позднее появилась информация, что яхта находится на мысе Буг на германском острове Рюген. Кроме того, сообщалось, что адрес электронной почты, который был использован для аренды судна, может указывать на Украину.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.



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