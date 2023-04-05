Путин надеется, что Дания поддержит создание комиссии по терактам на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле выразил надежду, что Дания поддержит предложение России о создании комиссии для расследования взрывов на "Северных потоках".

"Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. <...> Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наши предложения об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося", – сказал президент.

Он отметил, что Россия и Дания исторически близки друг другу. Отношения двух стран насчитывают 530 лет, а правящие в них когда-то династии даже имели родственные связи.

Глава государства также затронул отношения с Норвегией. Сегодня они, по его словам, фактически сведены к минимуму, контактов нет даже по теме сотрудничества в Арктике. При этом многие годы двусторонние контакты имели конструктивный характер, а в середине прошлого года советские солдаты боролись за освобождение севера Норвегии от нацистов, напомнил Путин.

"Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму. <...> Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов", – заметил российский лидер.

До этого, выступая перед зарубежными дипломатами, Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам. Он подчеркнул, что Москва открыта для конструктивного партнерства со всеми государствами без исключения и не собирается изолироваться.

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