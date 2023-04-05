Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта

Фото: depositphotos/Aquir014b

Россия и Соединенные Штаты перешли из стадии холодной войны в фазу горячего конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире радиостанции Sputnik.

"Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям", – сказал Рябков.

По его словам, в последнее время слышно много разговоров об угрозе ядерного конфликта. Дипломат подчеркнул, что российская сторона много раз фиксировала, что в ядерной войне не может быть победителей, а конфликт такого рода не должен быть развязан. Рябков добавил, что США организуют бездумную провокацию, которая ведет "по эскалационной лестнице".

"<...> насколько они ослеплены своей абсолютно абсурдной, ни на чем не основывающейся верой в способность нанести России стратегическое поражение, заставляет усомниться вообще в их когнитивных потенциалах, в их адекватности", – отметил Рябков.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия готова принять все меры при посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны. Он заявил, что российская сторона сможет использовать все средства, которые есть для защиты и обеспечения гарантированного суверенитета.

Рябков назвал недооценку решимости России худшим, что может происходить в настоящее время или, наоборот, не происходить в головах противников. В данный момент Россия предостерегает противников от фатальных ошибок, заключил Рябков.

Накануне Рябков описал отношения России и США словом "крах". Он отметил, что ответственность за разрушенные отношения несет именно американская сторона.

Замглавы МИД РФ прокомментировал приостановку участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он сказал, что сильные изменения обстоятельств, которые произошли не по вине Москвы, дают основания в рамках закона для стороны договора пересмотреть отношение к своему участию в нем.



Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!