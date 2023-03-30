РФ продолжит уведомлять США о ракетных пусках на добровольной основе – Рябков

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Россия приостановила информационный обмен по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако Москва продолжит уведомлять Вашингтон о ракетных пусках добровольно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в Договоре по СНВ, и также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках", – цитирует его ТАСС.

По словам политика, Вашингтон нарушает обязательства по Договору и не уведомляет о пусках ракет.

До этого заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что американская сторона не будет передавать России информацию по ДСНВ, который осуществлялся два раза в год. Он рассказал, что Вашингтон предложил Москве полугодовой обмен информацией, но РФ сообщила об отказе участия в нем из-за приостановки ДСНВ.

21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре. Глава государства подчеркнул, что сейчас актуальность обрел вопрос участия в договоре НАТО. Помимо этого, российский лидер указал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

В МИД РФ заявили, что США вновь расширили список нарушений по ДНСВ

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