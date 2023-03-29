В МИД РФ назвали решение США не направлять уведомления по ДСНВ невыполнением договора

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Решение американской стороны не предоставлять России уведомления по ДСНВ является злостным невыполнением договора, так как Белый дом со своей стороны официально не приостанавливал участие в нем. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То есть их непередача нам тех или иных данных расширяет список нарушений Договора Вашингтоном, который – список – давно уже содержит очень серьезные элементы... То есть американцы злостно не выполняют Договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону", – цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы МИД добавил, что у Вашингтона не получится продолжать такую политику.

Накануне заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что американская сторона не будет передавать России информацию по Договору о стратегических наступательных вооружениях, который осуществлялся два раза в год. Он рассказал, что Вашингтон предложил Москве полугодовой обмен информацией, но РФ сообщила Штатам об отказе участия в нем из-за приостановки ДСНВ.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что сейчас актуальность обрел вопрос участия в договоре НАТО. Помимо этого, российский лидер указал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

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