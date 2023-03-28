В Госдепе заявили об отказе от передачи РФ информации по ДСНВ

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Соединенные Штаты отказываются передавать России информацию по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который осуществлялся два раза в год. Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Ведант Патель.

"Отказ России обменяться этой информацией является нарушением договора... В результате приняты законные контрмеры с целью призвать Россию вернуться к выполнению договора, и США тоже не предоставят обновленную информацию за последние шесть месяцев", – цитирует его "Интерфакс".

По его словам, американская сторона предложила РФ полугодовой обмен данных, однако Россия проинформировала Штаты об отказе участия в нем из-за приостановки ДСНВ.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Тогда президент РФ отмечал, что назрел вопрос участия в договоре НАТО. Кроме того, он указывал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

Спустя неделю глава государства подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. В документе при этом прописан порядок его возобновления – соответствующее решение будет приниматься президентом.



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