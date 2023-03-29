Лавров заявил, что контакты между РФ и США по ДСНВ не ведутся

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Российская сторона в данный момент не ведет каких-либо контактов с США касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Они нам пишут ноты, протестуют и заявляют, что мы не имеем права принимать то решение, которое мы приняли. Это все юридически ничтожные аргументы", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты отказываются передавать России информацию по ДСНВ, который осуществлялся два раза в год.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Российский президент отметил, что назрел вопрос участия в договоре НАТО. Кроме того, он указал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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