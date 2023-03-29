07:01Политика
Лавров заявил, что контакты между РФ и США по ДСНВ не ведутся
Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента
Российская сторона в данный момент не ведет каких-либо контактов с США касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Они нам пишут ноты, протестуют и заявляют, что мы не имеем права принимать то решение, которое мы приняли. Это все юридически ничтожные аргументы", – приводит слова Лаврова ТАСС.
Ранее заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты отказываются передавать России информацию по ДСНВ, который осуществлялся два раза в год.
21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Российский президент отметил, что назрел вопрос участия в договоре НАТО. Кроме того, он указал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
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