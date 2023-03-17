В МИД РФ назвали несостоятельными заявления США о приостановке ДСНВ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

В МИД РФ оценили заявления США о недействительности приостановки Россией участия в ДСНВ, отметив, что данные сообщения являются вбросом американской стороны, которая ведет политико-пропагандистскую кампанию. Соответствующее заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова размещено на сайте ведомства.

По его словам, цель этих действий заключается в желании принудить Москву восстановить режим Договора, чтобы Вашингтон продолжил беспрепятственно "просвечивать" стратегический арсенал РФ. Рябков подчеркнул, что западные страны во главе с США проводят гибридную войну против России.

Замминистра добавил, что РФ предоставила все юридические обоснования для приостановки участия в ДСНВ.

"Правовая логика здесь элементарна – по совокупности излагавшихся нами ранее причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном Договора о СНВ. В полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года это дало нам основание для приостановления действия Договора", – говорится в заявлении.

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что приостановка Россией участия в ДСНВ является юридически некорректной. В американском ведомстве подчеркнули, что РФ все еще связана условиями Договора. Вместе с этим в Штатах отметили, что Вашингтон готов к конструктивной работе с Россией для полного выполнения условий ДСНВ.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Президент подчеркнул, что государство приостанавливает действие соглашения с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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