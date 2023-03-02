Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США – МИД

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Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) становится все более тревожна из-за действий США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, если в Вашингтоне решат провести испытания, Москве придется адекватно на них реагировать.

"Ответственность за то, что договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, лежит, по сути, на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний", – цитирует Рябкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не может оставаться безучастной к происходящему. Замминистра добавил, что ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет можно разрушить.

Ранее Рябков рассказал, что российские власти передали США официальную ноту о приостановке участия в соглашении. Несмотря на такое решение, Москва намерена и дальше соблюдать ограничения по числу оружейных систем.

По словам Рябкова, Россия готова обсуждать любые вопросы, однако ситуация с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений не изменится. Дипломат также отметил, что беседа с представителями США может состояться на конференции по разоружению в Женеве.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.



Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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