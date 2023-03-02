Россия разрабатывает новые операции с ядерным оружием для защиты от США – "Военная мысль"

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В России разрабатывается новый вид военных операций, не исключающий применение ядерного оружия, для защиты от потенциальной агрессии со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в статье журнала "Военная мысль", издаваемого Минобороны РФ.

В статье отмечается, что агрессивность военно-политического курса США в отношении России возрастает из-за того, что Штаты утрачивают лидирующие позиции в мире. Также авторы статьи предположили, что Вашингтон хочет развалить РФ в рамках "Стратегической (глобальной) многосферной операции".

Согласно этой операции, Пентагон планирует поразить с помощью мгновенного глобального удара большинство российских стратегических ядерных сил, после чего нейтрализовать оставшиеся и стартовавшие российские носители ядерного оружия и нанести минимальный достаточный ядерный удар по РФ, чтобы уничтожить страну.

Чтобы противодействовать попыткам агрессивных замыслов США, российские военные специалисты разрабатывают операцию стратегических сил сдерживания. В рамках этой операции предполагается применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

Одной из целью российской операции, в частности, является отражение мгновенного глобального удара США и НАТО. Также в рамках операции должна быть подавлена глобальная система ПРО США, чтобы исключить возможность уничтожения российских ракет в воздухе. А финальный этап операции предполагает нанесение приемлемого ущерба агрессору при помощи сохранившегося ядерного потенциала.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что США нужно пересмотреть антироссийскую политику для возврата РФ к ДСНВ. Он также добавил, что Вашингтон многие годы нарушает центральные положения Договора.

Так, по словам дипломата, Соединенные Штаты по несогласованной с РФ процедуре объявляли пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики якобы неспособными осуществлять ядерные задачи.

Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие

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