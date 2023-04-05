15:36Политика
Путин заявил, что РФ не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо государствам. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
По словам президента, РФ открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения и не собирается изолироваться.
"Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов", – сказал глава государства.
В ходе своей речи Путин выразил надежду, что деятельность посольств будет способствовать развитию отношений между странами.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что 5 апреля Владимир Путин выступит с большой речью по внешнеполитической теме на церемонии вручения верительных грамот прибывшими на территорию России диппредставителями иностранных государств.
Путин заявил о многополярности международных отношений
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