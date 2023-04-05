Путин заявил, что РФ не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо государствам. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.

По словам президента, РФ открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения и не собирается изолироваться.

"Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов", – сказал глава государства.

В ходе своей речи Путин выразил надежду, что деятельность посольств будет способствовать развитию отношений между странами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что 5 апреля Владимир Путин выступит с большой речью по внешнеполитической теме на церемонии вручения верительных грамот прибывшими на территорию России диппредставителями иностранных государств.



Путин заявил о многополярности международных отношений

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