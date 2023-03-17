16:00Политика
Путин примет верительные грамоты нового посла США в апреле
Фото: Москва 24
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, передает ТАСС.
"В апреле у нас запланировано участие президента в церемонии вручения верительных грамот, где-то 17–18 новых послов вручат свои верительные грамоты", – объявил представитель Кремля.
Ушаков подтвердил, что на церемонии также будет посол США в РФ.
США выбрали нового посла в РФ в декабре 2022 года. Эту должность заняла Линн Трейси – она стала первой женщиной на данном посту. Дипломат владеет русским языком и уже работала в Москве ранее.
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