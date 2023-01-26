Новый посол США в России Трейси прибыла в Москву

Фото: Sputnik/РИА Новости/Асатур Есаянц

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом американская дипмисссия сообщила в своем Twitter.

"С возвращением в Россию, посол Трейси!", – сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Трейси встречалась с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Подробности встречи не раскрывались, однако в Белом доме заявили, что послы не обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

США выбрали нового посла в РФ еще в декабре прошлого года. Трейси стала первой женщиной на данном посту. Она владеет русским языком и уже работала в Москве в качестве заместителя главы дипломатической миссии в 2014–2017 годах.

Прежний посол США в России досрочно уехал на родину из-за болезни и смерти жены. Кандидатура Трейси была предложена президентом США Джозефом Байденом.



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