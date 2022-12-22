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Политика

США назначили нового посла в РФ

США назначили нового посла в РФ

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В России новый посол США. Конгресс утвердил кандидатуру Линн Трейси на эту должность – она стала первой женщиной на данном посту.

Трейси уже работала на территории бывших советских республик. В начале двухтысячных она была координатором по Грузии и Казахстану, а в 2011 году – заместителем посла США в Туркменистане.

До своего нынешнего назначения Линн Трейси занимала должность представителя Америки в Армении. Прежний посол США в России досрочно вернулся на родину из-за болезни и смерти жены. Кандидатуру Трейси на его место предложил Джо Байден. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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