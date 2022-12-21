Частичная мобилизация позволила активизировать боевые действия в зоне СВО – Шойгу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Частичная мобилизация в России позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия в зоне спецоперации на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Войска освободили территорию в пять раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики занимали до 24 февраля", – сказал он.

По его словам, мобилизацию провели, чтобы стабилизировать обстановку на фронте и защитить новые территории.

"Она стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и ВС", – сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что в стране система мобилизации оказалась не полностью готова и столкнулась с некоторыми трудностями, которые нужно было решать.

"Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу", – отметил он.

Шойгу добавил, что в ходе мероприятий в кратчайшие сроки вносились изменения в организационно-штатные структуры органов военного управления, соединений и частей. Были приняты экстренные меры по совершенствованию всех видов обеспечения.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что после объявления в России частичной мобилизации было зафиксировано определенное количество проблем, которые необходимо решать в оперативном порядке.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов перечислил главные нарушения, которые происходят в отношении граждан в рамках частичной мобилизации. Например, он рассказал о необоснованных заменах ВУС призванного гражданина и отсутствии своевременной реакции на обращения семьи мобилизованных.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.

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