Минобороны РФ показало кадры боевой работы огнеметной системы "Солнцепек"

Минобороны РФ показало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Боевая машина с российскими военными незаметно выдвигается на позицию. Она быстро выбирает точку, настраивает оборудование, направляет установку под заданным углом и наносит серию ударов по позициям ВСУ.

Корректировка огня ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов. После таких ударов, укрепрайоны, техника и живая сила противника гарантированно поражены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.