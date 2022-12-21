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Политика

Минобороны РФ показало кадры боевой работы огнеметной системы "Солнцепек"

Минобороны РФ показало кадры боевой работы огнеметной системы "Солнцепек"

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Минобороны РФ показало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Боевая машина с российскими военными незаметно выдвигается на позицию. Она быстро выбирает точку, настраивает оборудование, направляет установку под заданным углом и наносит серию ударов по позициям ВСУ.

Корректировка огня ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов. После таких ударов, укрепрайоны, техника и живая сила противника гарантированно поражены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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