Полянский упрекнул генсека ООН в том, что тот не упомянул виновника бомбардировки Хиросимы

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Генсек ООН Антониу Гуттерреш во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы должен был упомянуть в своей речи США, как страну, совершившую тот удар, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей", – написал российский дипломат в Twitter.

Полянский подчеркнул, что Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки без всякой военной нужды. В Хиросиме тогда погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи.

6 и 9 августа – в годовщину трагических событий – в этих городах проходят церемонии памяти жертв бомбардировок. Гутерреш выступил в Хиросиме в субботу. Он призвал не забывать о трагедии и заявил, что на планете нет места ядерному оружию, при этом он ни слова не сказал о США.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан. Володин подчеркнул, что Хиросима и Нагасаки не представляли никакой угрозы. Он добавил, что затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и Украина.