Китай обвинил США в передаче ядерного оружия другим странам

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Соединенные Штаты нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, передавая его третьим странам, заявил представитель КНР Фу Цонг в ходе обзорной конференции ДНЯО.
Китайский дипломат подчеркнул, что в рамках договора ядерные державы обязались не передавать такое оружие, а другие страны – не принимать его.
"Размещения США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях – это как раз практика передачи, которая нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия", – приводит его слова РИА Новости.
По мнению Цонга, появление ядерного оружия в Азии подорвет региональную стабильность и затронет стратегические интересы Китая.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны мира начать работу над уничтожением арсеналов ядерного оружия, чтобы исключить риски его применения.
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