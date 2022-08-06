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Политика

10:59

Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США

политика

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 6 августа 1945 года Штаты сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а через три дня – Нагасаки. Володин подчеркнул, что эти города не представляли никакой угрозы. Он добавил, что затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и Украина.

"Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счет других стран", – заключил Володин.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Большинство жертв были мирными жителями.

Ранее представитель КНР Фу Цон заявил, что США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, передавая его третьим странам. Китайский дипломат подчеркнул, что в рамках договора ядерные державы обязались не передавать такое оружие, а другие страны – не принимать его.

По мнению Цонга, появление ядерного оружия в Азии подорвет региональную стабильность и затронет стратегические интересы Китая.

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