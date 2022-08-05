Делегация РФ в ООН потребовала вернуть американское ядерное оружие в США

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США должны вернуть ядерное оружие на свою территорию. С таким заявлением выступил замглавы делегации РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий", – передает РИА Новости его слова.

Ранее представитель КНР Фу Цонг заявил, что Соединенные Штаты нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, передавая его третьим странам. По мнению Цонга, появление ядерного оружия в Азии подорвет региональную стабильность и затронет стратегические интересы Китая.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала недопустимыми любые разговоры о ядерной войне. Также Матвиенко уточнила, что российская сторона рассматривает ядерное оружие исключительно как фактор сдерживания, поэтому оно может быть применено лишь для защиты государства.