Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции – Путин

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Владимир Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и продолжит развивать внешние контакты с заинтересованными странами. Такое заявление президент РФ сделал в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии", – сказал российский лидер.

По словам Путина, ориентиром для России в установлении торговых и инвестиционных отношений является способность стран различать национальные и собственные интересы. Как уточнил российский лидер, в вопросе поставок энергоресурсов страна намерена наладить партнерские взаимоотношения с Азией, Африкой, Латинской Америкой и Ближним Востоком.

Ранее Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым идею создания "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Президенты двух стран обсуждали создание газового союза в составе трех государств для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позже стало известно, что Узбекистан отказался от участия в "тройственном газовом союзе". При этом заключить газовые контракты с РФ Узбекистан готов. Как уточнил вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов, страна готова вести сотрудничество с РФ на условиях контракта, а не передавать собственные энергосети.



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