Узбекистан отказался от идеи России по "тройственному газовому союзу"

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Узбекистан готов подписать коммерческие контракты по газу с Россией, но вступать в "газовый союз" не намерен. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на заявления властей страны.

В частности, вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов отметил, что заключение газового соглашения с Россией не означает союз.

Он рассказал, что Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы, но это будет технический контракт.

"Мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз. Здесь мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей", – сказал Мирзамахмудов.

В конце ноября Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Президенты двух стран обсуждали создание газового союза в составе трех государств для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

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