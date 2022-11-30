Аналитик рассказал, почему Китай не покупает больше нефти у РФ

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Китай мог бы закупать больше российской нефти, если бы не вводил постоянные локдауны в своих городах из-за COVID-19, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Об этом сообщает радио КП.

Он пояснил, что объемы поставок нефти РФ в Азию выросли из-за их переноса с Европы. Однако Пекин мог бы закупать больше ресурсов, если бы не "нулевая терпимость" к коронавирусу.

Юшков пояснил, что Москва перестраивает направление на азиатские рынки. Он назвал это решение вынужденным, но подчеркнул, что такой вариант лучше, чем тот, что предполагает остановку добычи.

Аналитик напомнил, что Россия получила больше средств от Китая за продажу углеводородов, нефтегаза и угля. Вместе с тем эксперт добавил, что Москва способна поставлять больше угля, однако из-за ограниченной пропускной способности железных дорог поставщики сталкиваются с проблемами перевозки.

"По газу начиная с 2019 года мы каждый год увеличиваем объем поставки по "Силе Сибири", и она только к 2026 году выйдет на плановые 38 миллиардов кубов, в этом плане все идет как и было предписано", – подчеркнул он.

Ранее Юшков оценил слова вице-премьера РФ Александра Новака о готовности РФ рассмотреть возможность привлечения компаний КНР в нефтяных проектах. Эксперт пояснил, что таким образом Москва переориентирует свои интересы на Китай. По его словам, ранее в российских проектах активно участвовали западные компании, которые отказались от сотрудничества из-за санкций.



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