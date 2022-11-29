Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов РФ

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Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов, которые выдала Россия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минтранса Александра Пошивая.

По его словам, отказы выдают и на документы, выданные Российской национальной перестраховочной компанией.

Пошивай предложил КНР рассмотреть возможность признания сертификатов организаций, которые страхуют морские перевозки энергоносителей. Кроме того, Москва попросила Пекин признавать документы, которые гарантируют финансовое покрытие рисков.

Ранее китаист Леонид Ковачич заявил, что КНР подходит к сотрудничеству с Россией прагматично, несмотря на давление со стороны Запада. По его словам, в настоящее время ведущим экспортным товаром РФ являются углеводороды. Ковачич добавил, что лишь с февраля текущего года объем закупок составил более 60 миллиардов долларов.



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