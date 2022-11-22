Китай подходит к сотрудничеству с Россией прагматично – эксперт

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Несмотря на давление со стороны Запада, Пекин старается подходить прагматично к вопросу сотрудничества с Москвой, сообщил "Радио 1" китаист Леонид Ковачич.

Он рассказал, что сейчас ведущим экспортным товаром, поставляемым Россией Китаю, являются углеводороды. И только с февраля текущего года объем закупок составил более 60 миллиардов долларов.

Ковачич отметил, что, с одной стороны, Россия находится в ситуации покупательского рынка, а с другой – в сегодняшних условиях разворот на Восток неизбежен. По словам эксперта, не только Китай, но и Индия наращивает закупки российской нефти.

Из Китая в Россию растут поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности машино-технические товары, электроника и автомобили. По мнению китаиста, эта тенденция продолжится до тех пор, пока не изменится геополитическая ситуация в мире.

"Опять же, с одной стороны, мы тут попадаем в неизбежно большую зависимость от китайской экономики. Хотя говорить о том, что РФ зависит от Китая, не стоит, потому что его экономика настолько велика, что от нее зависит весь мир", – сказал Ковачич.

Он также добавил, что Китай замедляет импорт своей продукции со всего мира и из-за различных внутренних проблем экономика страны тормозится. Эксперт считает, что вряд ли по итогам года государство сможет достичь показателей 5,5% роста ВВП, которые были объявлены весной.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй предположил, что товарооборот между Россией и Китаем может установить рекорд в 2022 году. По его словам, в этом году цифра будет больше 180 миллиардов долларов.

Дипломат также отметил тесное сотрудничество предпринимателей двух стран, заявив, что его результаты окажут благоприятное воздействие на укрепление взаимоотношений между Пекином и Москвой.

Как сообщалось ранее, товарооборот между двумя государствами за 10 месяцев 2022 года вырос на 33% и составил 154 миллиарда долларов. КНР поставила в РФ товаров более чем на 59 миллиардов долларов. Россия экспортировала в Китай продукции более чем на 94 миллиарда долларов.

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