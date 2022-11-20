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Транспорт

Первый состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на границе с КНР

Первый состав совершил переход по железнодорожному мосту через Амур на границе с КНР

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Россию и Китай связал первый в истории железнодорожный мост через Амур. По нему уже запустили движение и проехал первый грузовой состав. Видео опубликовали в соцсетях.

Пропускная способность моста – до 20 миллионов тонн грузов ежегодно. По сравнению с прежними транспортными схемами, новый маршрут позволит сократить расстояние на 700 километров. Это поможет увеличить общий объем перевозок в полтора раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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