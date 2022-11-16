Опыт Москвы по созданию ТПУ будет востребован в регионах – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичный опыт по развитию транспортно-пересадочных узлов как пример эффективного внедрения инфраструктуры перевозок в городскую среду будет интересен регионам России. Такое мнение высказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в этом году завершилась технологическая часть ТПУ "Нижегородская", который объединил одноименную станцию метро Большой кольцевой и Некрасовской линий, платформы МЦД, МЦК и наземный транспорт.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что в марте объекты посетила делегация из Екатеринбурга, которая осмотрела ТПУ "Нижегородская" и строящуюся станцию БКЛ "Текстильщики".

"Многие крупные города, особенно миллионники, сталкиваются с проблемой развития транспортной системы, распределения пассажиропотоков в условиях действующей плотной городской среды, и ТПУ являются эффективным решением. Они позволяют объединить все элементы городской и транспортной инфраструктуры в единое целое", – подчеркнул Кравцов.

Замгендиректора АО "Мосинжпроект" Антон Жиганов добавил, что Москва продолжит делиться своим опытом с регионами. Он также напомнил, что компания предлагает субъектам России свои компетенции в формировании новых городских районов под ключ. Между администрацией Екатеринбурга и холдингом уже заключено соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития города с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры. В настоящее время также ведется обсуждение ряда проектов в Ленинградской, Мурманской и Волгоградской областях.

Ранее Бочкарев рассказал, что до конца года специалисты планируют завершить работы по реконструкции остановочных пунктов Мещерская и Переделкино в рамках формирования маршрута Московских центральных диаметров. Сейчас идет строительство новых подземных вестибюлей с распределительными залами.



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