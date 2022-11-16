Площадь депо имени Баумана после реконструкции увеличится вдвое – Бочкарев

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Площадь трамвайного депо имени Баумана на Сельскохозяйственной улице в ходе реконструкции увеличится в два раза. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"После реконструкции суммарная поэтажная площадь трамвайного депо составит 34 100 квадратных метров, его высота – до 60 метров", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова напомнила, что сегодня общая площадь депо составляет порядка 16 тысяч квадратных метров. Сам комплекс расположен на территории площадью примерно в семь гектаров.

О том, что депо имени Баумана реконструируют, стало известно еще летом прошлого года. Тогда же Москомархитектура утвердила проект работ.

Согласно проекту, комплекс из восьми зданий объединят общими стилистическими и цветовыми решениями в индустриальном дизайне. Прообразом предложенного облика послужил трамвайный вагон. После модернизации депо сможет обслуживать низкопольные трехсекционные современные трамваи.



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